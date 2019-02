La Giunta Pigliaru ha stanziato 10 milioni di euro , su proposta dell’assessorato ai Lavori pubblici, per interventi sulle reti di drenaggio urbano, con priorità alle aree ad elevato rischio idraulico.

Il contributo che vale per il triennio 2018-2021, interessa i 31 Comuni che nei mesi scorsi hanno indicato le rispettive criticità.

Per soddisfare tutte le richieste presentate dagli enti locali e ritenute ammissibili, è stato posto il limite di importo massimo di 370mila euro per ciascun ente, per consentire la realizzazione degli interventi proposti o, in alternativa, almeno di un primo lotto funzionale.

Commenti

comments