“Non so se alla fine riusciremo perché le agende sono complesse e già fissate in località distanti tra loro, quindi se c’è un margine chiaramente vorremmo provare a lavorare, ma non so se alla fine ce la faremo. In ogni caso mi pare che la coalizione sia compatta e viaggi verso una vittoria anche in Sardegna dopo i risultati molto confortanti, soprattutto per FdI, in Abruzzo”. Così il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Bari, ai cronisti che le chiedevano se domani i tre leader del centrodestra organizzeranno in Sardegna una conferenza stampa congiunta di chiusura della campagna elettorale, sul modello dell’Abruzzo.

