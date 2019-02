Paura nella notte a Cagliari per l’incendio di tre auto in via Schiavazzi nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 115 r sono stati inviati sul posto due automezzi che hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto le autovetture e mettere in sicurezza l’area circostante.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.

