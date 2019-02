Il vicepremier Matteo Salvini stamattina si è recato alla Portovesme Srl, la fabbrica del Sulcis Iglesiente che lavora piombo e zinco, per un incontro privato.

Il leader della Lega, tornato ieri nel sud ovest della Sardegna, è atteso in piazza Sella a Iglesias per continuare il suo tour elettorale a sostegno di Solinas in vista delle regionali di domenica 24 febbraio.

Commenti

comments