Il comune di Cagliari comunica che in occasione dello svolgimento della Processione della Congregazione Figlie della Carità di S. Vincenzo De Paoli che si svolgerà sabato 23 febbraio, sarà istituito una breve interruzione del transito veicolare nella Piazza Cimitero di N. S. di Bonaria – viale Cimitero – viale Diaz (semicarreggiata destra in direzione piazza Amendola) – piazza Amendola – via Roma (semicarreggiata adiacente portici) – (in corrispondenza della via Concezione ove si innesterà un altro corteo proveniente dalla Parrocchia di S. Eulalia) – via Roma – via Baylle (fino al civ. 76/78 – Cappella Asilo della Marina), dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

Sarà istituito il divieto di transito veicolare nella via Baylle (da via Mercato Vecchio fino al civ. 80 della via Baylle), nella via Sicilia nel tratto compreso tra la Via Barcellona e via Baylle, dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Sempre nella medesima fascia oraria sarà disposta nella via Mercato Vecchio la direzione obbligatoria di svolta a destra all’intersezione con la via Baylle e nella via Sicilia la direzione obbligatoria di svolta a destra all’intersezione con la via Barcellona.

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Baylle nel tratto compreso tra via Mercato Vecchio e via Roma e nel tratto compreso tra via Mercato Vecchio e il numero civico 80.

