In occasione delle elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna di domenica 24 febbraio 2019, gli Uffici di Città e l’Ufficio elettorale resteranno aperti al pubblico, nei giorni e negli orari indicati, per la consegna delle tessere elettorali, l’emissione dei duplicati e per il rilascio delle carte d’identità.

Municipalità di Pirri – Via Riva Villasanta 35

Ufficio di Città 1 – Centro Storico – Via Santa Margherita, 45/51

Ufficio di Città 2 – Santa Igia – Viale Sant’Avendrace 241

Ufficio di Città 3 – Colle San Michele – Via Montevecchio 29

Ufficio di Città 4 – San Benedetto – Via Castiglione 1 (P.zza Giovanni XXIII)

Ufficio di Città 5 – Sant’Elia – Via Carta Raspi (c/o Mercato Civico)

Ufficio elettorale (Palazzo Comunale via Sonnino) – Piazza de Gasperi 2– p. 2

Gli uffici resteranno aperti: venerdì 22 e sabato 23 febbraio dalle 9.00 alle 18.00 e domenica 24 febbraio dalle 6.30 alle 22.00.

