Nootempo annuncia il nuovo video di Flub, il producer sardo pubblica “Sphera”

Il producer sardo Gianluca Ganga ak Flub vola verso la Gran Bretagna con il suo primo video singolo dal titolo “Sphera”.

Il singolo è disponibile su youtube accompagnato da un suggestivo video clip girato a Sassari dal video maker Andrea Ru che ha curato le riprese e il montaggio mentre la produzione è stata affidata alla Factory sarda nootempo.net.

“Sphera è un brano raffinato e radiofonico dalle sonorità synthwave 80’s cantato in lingua inglese che sta già suonando in alcune radio in uk. Un viaggio surreale tra antichità e contemporaneità in un mondo distrutto dal nostro passaggio, insomma un viaggio alla ricerca dell’energia musicale che puo’ salvarci”, afferma una nota della casa discografica nootempo.

La musica di Flub è la dimostrazione che dall’isola partono produzioni indipendenti in grado di varcare il mare portando innovazione e sperimentazione musicale oltre il mare.

