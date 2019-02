Nessuna rivoluzione nelle liste in vista delle regionali di domenica 24 febbraio: il Tar della Sardegna ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un elettore che chiedeva l’esclusione delle liste che sono state presentate con la cosiddetta adesione tecnica dei consiglieri regionali Marco Tedde (per Energie per l’Italia), Valerio Meloni (per Sardegna in Comune), Antonello Peru (per Forza Italia Sardegna Berlusconi), Paolo Luigi Dessì (per Lega Salvini Sardegna) e Gianni Lampis (per Sardegna Civica) che poi si sono candidati con altre formazioni politiche. Le liste contestate, proprio grazie all’adesione tecnica, non avevano dovuto raccogliere le firme per poter accedere alla competizione elettorale.

