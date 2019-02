L’ASSL di Nuoro comunica che, a far data dal 20 febbraio 2019, la sede della Guardia Medica di Lula è stata trasferita in via dei Mille n. 14.

Comunica inoltre che l’Ufficio di Mediazione Familiare è stato trasferito da via Attilio Deffenu a via Alessandro Manzoni presso il Poliambulatorio di Nuoro (ex INAM).

Commenti

comments