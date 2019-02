Lunedì 25 febbraio resteranno chiusi al pubblico gli Uffici di Città n.2 (Viale Sant’Avendrace n.241), n.3 (Via Montevecchio n.29), n.4 (Via Castiglione n.1), n.5 (Via Carta Raspi c/o Mercato Sant’Elia) e la Municipalità di Pirri (Via Riva Villasanta n.35).

Tale provvedimento, comunica l’amministrazione comunale di Cagliari, si è reso necessario in quanto gli Uffici di Città saranno impegnati nell’attività di raccolta dei dati elettorali in occasione delle elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna.

Gli utenti potranno rivolgersi, per il rilascio di carte di identità o per le variazioni di residenza urgenti, presso l’Ufficio di Città n.1 di Via Santa Margherita n.45/51 nel consueto orario di apertura al pubblico.

Commenti

comments