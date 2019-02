“Basta con quello che abbiamo versato ma per domenica, giorno di voto, qualche iniziativa ci sarà”. Sono le parole del rappresentante dei pastori sardi, Nenneddu Sanna, al termine del tavolo di filiera sul pecorino che si è svolto al ministero delle Politiche agricole.

Alla domanda se la protesta dei pastori potrà arrivare a chiudere i seggi, Sanna ha risposto: “Vedremo”.

“Senza la controparte il vertice come poteva andare? Siamo incavolati: il mio tempo lo metto a disposizione così, poi loro non vengono e fanno come gli pare. Non sono per niente soddisfatto”. Lo ha detto Gianuario Falchi dopo la riunione a Roma al ministero delle Politiche agricole. Ci saranno nuove e più forti proteste? “Non lo so – risponde l’allevatore – e chi non si è presentato se ne farà carico. Io ho fatto il mio dovere e sono venuto qui a Roma. Spero solo che già domani si possa parlare della griglia per il prezzo latte dal prefetto a Sassari, perché la questione deve essere discussa nell’immediato”.

