“Siamo qui oggi per cercare soluzioni e siamo aperti a discutere qualsiasi opzione che salvaguardi il nostro staff e gli importanti investimenti che abbiamo fatto e continuiamo a fare in Sardegna”. E’ quanto dichiarano i vertici di Air Italy a ridosso del tavolo convocato alle 17.30 a Roma, al ministero dei Trasporti, per fare il punto sui collegamenti aerei da e per la Sardegna in regime di continuità territoriale.

“Oggi partecipiamo al tavolo promosso durante la sua recente visita in Sardegna dal Ministro dei Trasporti Toninelli, quando ha dichiarato di voler far incontrare il Ministro stesso, il suo staff, unitamente alla Regione Sardegna e Alitalia – spiega la compagnia – Siamo in attesa di confrontarci nell’incontro odierno sulla migliore modalità per risolvere la situazione con l’impegno comune, nostro e delle istituzioni, al fine di proteggere il personale di Olbia, che conta oltre 500 persone”.

