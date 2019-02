Piccolo fuori programma per Matteo Salvini, che oggi pomeriggio a Villasimius – località di mare tra le più note dell’isola – in veste di ministro dell’Interno ha consegnato all’Arma dei carabinieri una villa confiscata ad un trafficante di droga cagliaritano.

Il leader della Lega, prima di partire per Cagliari, dove alle 18 terrà un comizio in piazza in vista delle elezioni regionali di domenica prossima, ha fatto una passeggiata vicino al mare con la prefetta di Cagliari Romilda Tafuri, il questore Pierluigi D’Angelo, i vertici provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza e si è fermato per scattare una foto a una pianta di fichi d’india, in una bellissima giornata di sole, quasi primaverile.

Quindi Salvini si è intrattenuto con il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì, col quale ha parlato dell’imminente stagione turistica e con il comandante della Polizia locale, Pier Luigi Casu, che ha chiesto al ministro dell’Interno più attenzione nella lotta al commercio abusivo sulle spiagge.

