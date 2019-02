“Di fronte a questo enorme buco nei conti temo che i Cinque Stelle pensano di risolvere il problema con una patrimoniale del 10-15% che colpirebbe imprese e famiglie”. Esordisce così, al suo arrivo nell’Isola, il leader di Forza Italia.

“Anche oggi siamo qui, tutti insieme, in una conferenza stampa unitaria del centrodestra. In Abruzzo ha portato bene, speriamo lo stesso in Sardegna”. Lo ha detto Giorgia Meloni, aprendo la conferenza stampa con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

“Abbiamo avuto io e Tajani un colloquio interessante con il ministro dell’Agricoltura europeo: invierà una commissione di esperti in Sardegna. Ci ha detto che metterà a disposizione fondi europei per pubblicizzare il pecorino romano in tutte le tv europee”. Lo ha annunciato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi a Cagliari, nella conferenza stampa del centrodestra.

“Ho sempre detto mai un manganello sui pastori: le posizioni si sono avvicinate, ma avviso che se qualche imprenditore vuole speculare sulla pelle dei pastori sardi avrò buona memoria: se qualcuno vuole fare il furbo con me ha trovato il ministro sbagliato”. Lo afferma Matteo Salvini. “Al livello nazionale non cambia niente: sarà una bella notizia per i sardi, ma il governo va avanti fino in fondo”. Salvini risponde alla domanda se l’eventuale successo del centrodestra cambierebbe la politica nazionale della Lega.

“Citando il Presidente della Cei chiedo ai sardi di svegliarsi e farla finita con il governo del centrosinistra che ha fatto tanti danni e i danni del governo attuale, di cui i 5s curano l’economia”. Prosegue Berlusconi.

“Se vinciamo in Sardegna mi limito a dire che lunedì chiamerò Matteo Salvini…”: E’ la battuta ironica con cui Silvio Berlusconi replica al vicepremier che aveva appena confermato che anche in caso di successo sardo del centrodestra il governo gialloverde sarebbe andato avanti. A quel punto anche Giorgia Meloni ha detto che ci saranno tante telefonate a Salvini. E il vicepremier ha chiosato: “lunedì stacco il telefono…”.

“Questa è fuori tema”. Così Matteo Salvini ha risposto laconico a una cronista che gli chiedeva se si troverà un’intesa sulla Tav. Ma subito Silvio Berlusconi è intervenuto, insistendo sul punto: “Questa fa parte delle domande che gli farò da martedì…Non potrà stare con il cellulare spento per due giorni…”.

“A nome del governo che rappresento, se da lunedì ci saranno le condizioni politiche, dico che la Zona Franca in Sardegna si farà”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, alla fine della conferenza stampa unitaria con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, a Cagliari.

“Il voto sul caso Diciotti ha mostrato che per un 41% degli iscritti, il Movimento ha tradito il suo programma e i suoi ideali: quindi credo che ora aumentino le possibilità di una crisi”. Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine della conferenza stampa del centrodestra. “Confermo che non per me, ma secondo diversi miei parlamentari, molti tra i 5S sono pronti a fare un nuovo governo, nel ruolo di ‘responsabili’. Avrebbero posto solo la condizione di poter partecipare alla stesura del programma in modo collegiale”.

Commenti

comments