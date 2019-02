Il Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano è intervenuto questa mattina per un incidente stradale sulla SP 33 Fordongianus-Allai, dove un mezzo pesante si è rovesciato.

La sala operativa 115, ricevuta la chiamata, ha inviato sul posto la squadra VVF di pronto intervento 1A con APS (Auto Pompa Serbatoio) e in supporto una AG (Auto Gru VF) dalla centrale del Comando VVF di Oristano.

I pompieri giunti sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario e rimettere nel normale assetto il mezzo.

Le indagini per stabilire le cause del sinistro sono in corso da parte dei Carabinieri.

