Notiziario di Sampdoria-Cagliari SAMPDORIA: GABBIADINI PARTIRA’ TITOLARE CON QUAGLIARELLA Manolo Gabbiadini è pronto a guidare l’attacco della Sampdoria nel match di domenica al Ferraris col Cagliari. La punta giocherà al fianco di Fabio Quagliarella. Buone notizie per Marco Giampaolo che recupera Jankto che si è allenato in gruppo e giocherà al posto dello squalificato Linetty a centrocampo. Lavoro specifico per Tonelli: se non dovesse essere disponibile toccherà ad Omar Colley. Individuale di recupero in piscina e sul campo per Ramirez ma pare difficile che possa farcela: si scalda Riccardo Saponara.

CAGLIARI: INFERMERIA PIENA, SI FERMA ANCHE DESPODOV Prosegue la preparazione dei rossoblù di Maran in vista della gara di domenica alle 12.30 al Ferraris con la Sampdoria dell’ex Giampaolo. La seduta di allenamento ad Asseminello è cominciata con l’attivazione senza palla, quindi esercizi di tecnica a coppie. A seguire, i rossoblù hanno provato degli sviluppi della fase difensiva contro la Primavera. In chiusura, lavori tecnici individuali. Non ha preso parte all’allenamento il bulgaro Despodov, a causa di una lombalgia. Cacciatore ha svolto quasi tutta la seduta con la squadra, mentre hanno svolto un lavoro personalizzato Faragò, Romagna e Thereau. Terapie per Cerri e Birsa. A Genova sarà assente anche lo squalificato Joao Pedro.

