“Attenzione, domenica bisogna andare a votare. O la Sardegna cambia adesso e guarda il futuro o altri cinque anni di centrosinistra sarebbero disastrosi per questa regione”. Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini, che sta chiudendo in piazza del Carmine a Cagliari la campagna elettorale a sostegno del centrodestra e del candidato governatore Christian Solinas.

“L’unico argomento di Zedda è che Salvini girava la Sardegna senza Solinas, forse Zedda voleva Renzi a fianco a lui”. Così il leader della Lega prima di presentare il candidato governatore del centrodestra, Christian Solinas, sul palco di piazza del Carmine, a Cagliari, dove sta chiudendo la campagna elettorale in vista del voto di domenica 24. “Zedda – ha detto – continuerà a fare il sindaco”.

“Ci sono delle zanzare”. Ha detto Salvini mentre in un lato di piazza del Carmine a Cagliari – dove sta tenendo un comizio a sostegno del centrodestra per le regionali di domenica prossima – un gruppetto di contestatori lo ha fischiato e gli ha urlato “buffone”.

“Il mio compleanno è il 9 marzo, il miglior regalo che mi potete fare è far vincere Solinas e la Lega alle Regionali di domenica: il treno del cambiamento passa domenica, chi non vota tra le 7 e le 22 non si lamenti se in Sardegna non cambia niente”. Conclude Matteo Salvini, prima di salutare e congedarsi dai circa mille supporter arrivati in piazza del Carmine, a Cagliari, per la chiusura della campagna elettorale. Anche qui, il rito dei selfie al quale Salvini non si sottrae mai alla fine di ogni comizio.

