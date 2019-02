Una lite tra migranti è finita a coltellate questa sera in un centro di accoglienza a Sinnai (Cagliari). Un giovane nigeriano è stato trasportato con codice rosso all’ospedale Brotzu, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Un connazionale, invece, è stato trasportato all’ospedale Marino, per escoriazioni alle braccia e alle mani: è piantonato dai carabinieri. La lite è scoppiata poco dopo le 19 all’interno del centro di accoglienza Burranca a Sinnai, lungo la Statale 125. I nigeriani hanno litigato, uno dei due ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito con un fendente all’addome il connazionale.

E’ subito scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Quartu e le ambulanze del 118, che hanno trasportato il ferito più grave al Brotzu e l’altro al Marino. Sono in corso le indagini per ricostruire tutta la vicenda.

