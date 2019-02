Il Milan Junior Camp torna a Cagliari per il quinto anno consecutivo. I rossoneri arrivano in città con la formula vincente del Milan City Camp, una settimana di grande calcio per giovani calciatori insieme a 10 bambini con Disturbi del Neurosviluppo. Il Camp si terrà dal 7 al 12 luglio negli impianti sportivi del Cus Cagliari. Scuola di calcio ma anche condivisione e inclusione con i tecnici del Milan, che cureranno l’aspetto fisico, comportamentale e sportivo dei giovani calciatori. I tecnici saranno coordinati da Mister Daniele Paccagnan, laureato in Scienze Motorie e Scienza e Tecnica dell’attività sportiva e responsabile dei progetti internazionali e supervisore per l’area tecnica dell’A.C. Milan. Lo staff, oltre ai qualificati Mister rossoneri, è formato da Giuliana Ibba, Psicologa NeuroPsicomotricista, Alberto Spissu Diplomato Isef, Educatore Professionale e dallo staff di “Farecontatto”, l’Associazione che si occupa da anni dei bambini con disturbi del neurosviluppo. Quello di Cagliari è stato selezionato dal Milan come uno dei tre Camp in tutta Italia per la partecipazione dei bambini con disabilità, denominato “Special Soccer Camp”, promosso e finanziato da Fondazione Milan.

Una formula quella del Milan City Camp che vede quindi la società rossonera impegnata direttamente ed in prima persona con il suo staff ed i suoi tecnici, (e non in franchising come accade in altre realtà), a dimostrazione della genuinità del progetto. Come ogni anno i due migliori calciatori saranno invitati al Milan Day, il torneo internazionale delle scuole calcio del Milan, che porta a Milano negli impianti del Vismara i migliori ragazzi provenienti da tutto il mondo, ai quali verrà concesso l’onore di calcare anche l’erbetta di San Siro in occasione di una partita di campionato di Sere A dei rossoneri. Quest’anno sarà durante il big match Milan-Lazio e sono stato selezionati Federico Concas , Edoardo Argiolas e Gabriele Fozzi.

Il Milan Junior Camp è aperto a tutti, ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni che hanno l’opportunità unica di vivere “un’esperienza calcistica totale” sotto la guida degli allenatori dell’A.C. Milan e passare una settimana indimenticabile all’insegna del calcio, del divertimento e dell’amicizia. Partecipare al Milan Camp significa anche vivere una vacanza sportiva, sana, sicura, stimolante e formativa. La formula prevede la consegna del kit ufficiale (completino, zainetto e maglia riposo) l’arrivo dei ragazzi negli impianti del Cus Cagliari alle 9 per una sessione di lavoro mattutina, intervallata da momenti di pause merenda con frutta fresca, relax in piscina e il pranzo. Al pomeriggio dopo il riposo ancora una sessione di tecnica fino alle 18,30. Gli allenamenti sono suddivisi per fascia di livello, ovvero dopo una valutazione dei mister, l’attività diventa personalizzata sulle capacità e potenzialità del ragazzo a prescindere dall’età.

La specificità dello Special Soccer Camp di Cagliari è quella di coinvolgere, allo scopo di contribuire al loro sviluppo fisico e personale, anche dei bambini con disagio Neuropsicomotorio, attraverso il gioco del calcio all’interno del Milan Camp. Saranno coinvolti bambini e ragazzi con disturbo del Neurosviluppo. L’approccio con questi ragazzi sarà di tipo sportivo – cognitivo – comportamentale. La pratica di questa disciplina e le regole del gioco saranno adattate alle loro capacità e ai loro bisogni, aiutati dagli Educatori Sportivi. Obiettivi di questo progetto sono quelli di migliorare l’autocontrollo del bambino a livello motorio e comportamentale, favorire e rafforzare l’identità e l’autonomia di ogni partecipante, favorire lo sviluppo delle potenzialità motorie e relazionali, apprendere e rispettare le regole del gruppo attraverso un esperienza di vita comune. Insomma, una vacanza sportiva alla portata di tutti con una interessante promozione entro il 28 febbraio. Per informazioni è possibile contattare Alberto Spissu (cell. 3491942204).

