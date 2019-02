“E’ un film già visto purtroppo: partiti che mettono in lista personaggi impresentabili per arraffare qualche voto in più. Uno squallido tentativo di aggirare gli elettori che va in scena anche per le regionali di domenica in Sardegna. Nella lista stilata ieri dalla Commissione Antimafia c’è un po’ di tutto: ci sono candidati che sono imputati per concussione, riciclaggio, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. E altri addirittura che sono già stati condannati in primo grado e che quindi se eletti dovranno rinunciare al seggio per via della legge Severino. Una squadra di impresentabili composta da candidati di centrodestra, centrosinistra e autonomisti. Unico assente, il MoVimento 5 Stelle! Andiamo a votare a testa alta e condividiamo il più possibile la notizia, perchè tutto questo è inaccettabile”. Così, attraverso un post pubblicato sul noto social network, Emanuela Corda, portavoce sarda alla Camera per il MoVimento 5 Stelle.

