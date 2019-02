Davvero poche le novità meteo per i prossimi giorni. Il possente blocco anticiclonico presente sull’Europa centro occidentale, dove tra l’altro si stanno verificando temperature estremamente alte per il periodo, continuerà a dominare la scena. L’allungamento verso nordest determinerà lo scivolamento di una lingua d’aria gelida verso l’Europa sudorientale e verso le regioni del Sud Italia. Qui, sabato e domenica, il tempo sarà brutto con nevicate a bassissima quota, anche sulle coste (potrebbe nevicare persino sulle coste della Sicilia).

In Sardegna l’influenza dell’aria gelida sarà scarsa, avremo un robusto abbassamento delle temperature per l’ingresso di tesi venti di Grecale e ci potrà essere qualche sporadico annuvolamento sui settori orientali (nubi orografiche, quindi più probabili a ridosso dei rilievi). Ciononostante non si prevedono precipitazioni, pertanto anche se con freddo proseguirà questo lungo periodo d’Alta Pressione e di siccità invernale.

Per un cambiamento, carte alla mano, occorrerà attendere probabilmente l’inizio di marzo allorquando dovrebbe subentrare un rafforzamento delle perturbazioni atlantiche in grado di smantellare definitivamente il blocco anticiclonico. Ma è prematuro parlarne, torneremo sull’argomento nel corso della prossima settimana.

In collaborazione con Meteo Sardegna

