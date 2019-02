Nessun segno di cedimento da parte dei pastori sardi nella loro “guerra per la vita”: gli allevatori hanno organizzato un’altra assemblea dopo il mancato accordo a Roma sul prezzo del latte.

I partecipanti all’incontro si ritroveranno nella mattina di sabato 23 febbraio, alle 11, a Tramatza, nell’oristanese, nella sala del centro servizi sulla Statale 131 ‘Carlo Felice’, la stessa dove pochi giorni fa avevano approvato la controproposta da presentare agli industriali.

Dopo che i trasformatori isolani non si sono presentati al tavolo al ministero, facendosi rappresentare dai vertici Assolatte di rappresentarli, i pastori, ancora impegnati nel presidiare gli ingressi dei caseifici, ritornano a riunirsi per decidere le prossime mosse da fare.

Domenica 24 febbraio si vota in Sardegna per il rinnovo del Consiglio regionale e l’allerta è alta perchè si teme che qualche iniziative possa essere messa in campo proprio nel giorno delle elezioni.

Commenti

comments