Alla trave non ha ottenuto il risultato sperato, ma al corpo libero, ha dato tutta se stessa: Vanessa Ferrari alla coppa del mondo di ginnastica artistica femminile ha conquistato la finale con il miglior punteggio in qualifica al corpo libero. Doppio teso in apertura, tsukahara sulla seconda diagonale,teso avanti con un avvitamento in uscita per un totale di 13.300 punti.

Con lo sguardo fiero, deciso e sicuro ha conquistato tutti, l’idea è che, Vanessa Ferrari, campionessa del mondo nel 2006, la prima a conquistare la medaglia d’oro, all’età di 28 anni non ha alcuna intenzione di fermarsi.

