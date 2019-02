Salvini dal palco di Cagliari: “Nucleare? È ora di dire sì”

Il Ministro Salvini, in Sardegna da diversi giorni per sostenere il candidato di centrodestra, Christian Solinas, alle elezioni regionali di domenica 24 febbraio, ha incontrato i suoi fedelissimi a Cagliari in piazza del Carmine.

Tra una battuta e l’altra, il Ministro dell’Interno ha toccato i punti caldi della politica italiana, ponendo l’accento più su alcuni temi a lui cari, come quello dell’immigrazione e le questioni energetiche, citando il metano, il gas e anche il nucleare.

Matteo Salvini dal palco di piazza del Carmine ha detto:”Non si può sempre dire no al nucleare, è ora di dire sì”.

LE IMMAGINI DELL’INTERO COMIZIO DI SALVINI A CAGLIARI

