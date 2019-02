Altri due contratti di sviluppo cofinanziati dalla Regione su proposta dell’Assessorato della Programmazione. La Giunta Pigliaru oggi ha dato il via libera al progetto presentato dalle società Esmeralda e Downtown per l’attuazione di due progetti di investimento, uno per l’ampliamento di una struttura ricettiva a Pula, nel rigoroso rispetto delle norme urbanistiche in vigore, l’altro per la creazione di una nuova unità produttiva attraverso la ristrutturazione e la gestione di un complesso immobiliare a Cagliari. Il valore complessivo dell’investimento è di 28 milioni: l’importo sarà cofinanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico con 6,9 milioni e dalla Regione con 1 milione.

L’ampliamento della struttura di Pula porterà 29 posti di lavoro, il nuovo complesso nel capoluogo 45, per un totale di 74 nuovi occupati. Il secondo progetto approvato oggi dalla Giunta, presentato dalla società Bluserena, prevede un programma di sviluppo di attività turistiche con il recupero e il completamento di un complesso in località “Maccia Boina” nel Comune di Badesi. Il valore complessivo dell’investimento è di 29,3 milioni, di cui 7 statali e 1 regionale. Con questo intervento verranno creati 50 nuovi posti di lavoro. Mise e Regione hanno deciso di promuovere e cofinanziare questi progetti perché li considerano di rilevante e significativo impatto per il rafforzamento del tessuto produttivo ed economico: si interviene su strutture esistenti per renderle più adeguate alle esigenze turistiche, tutelando l’ambiente e con l’obiettivo di allungare e incrementare il flusso dei turisti, strategia indispensabile per fare del turismo una reale occasione di sviluppo per tutta la Sardegna.

Con i contratti di sviluppo non si interviene solo nel settore turistico: sono già stati cofinanziati due importanti progetti nel settore manifatturiero nella Sardegna centrale, Alimenta (latte ovino in polvere) e Antica Fornace (O-Rings, guarnizioni in gomma), per consentire l’ampliamento degli stabilimenti o la creazione di nuovi, favorire l’incremento della produzione e la creazione di nuovi posti di lavoro.

