Sono quasi tremila le domande presentate in Sardegna per le pensioni anticipate denominate “Quota cento”.

I dati sono aggiornati alle 12 di venerdì 22 febbraio. Per il momento la cifra esatta è 2.638. Al primo posto c’è la provincia di Cagliari, con 996 richieste presentate. Poi c’è quella di Sassari con 695 domande, seguita da Nuoro (383), Oristano (320) e Sud Sardegna (244). In generale – ma il dato è nazionale – le richieste sono arrivate soprattutto da persone sotto i 63 anni, con netta prevalenza di uomini. E si tratta principalmente di lavoratori dipendenti privati e del settore pubblico. Il calcolo ormai l’hanno fatto tutti: da quest’anno è stata introdotta la possibilità di andare in pensione con il mix di 62 anni di età e 38 anni di contributi. La somma è, appunto, cento.

Nelle settimane scorse è cominciato l’assalto ai patronati: è il modo preferito dagli italiani per presentare le richieste, mentre pochissimi sono quelli che sanno districarsi da soli tra moduli e tabelle.

