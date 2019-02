Una smart guidata da una 53enne cagliaritana, per cause in fase di accertamento, arrivata all’incrocio tra la via Monte Sabotino e la via Is Maglias, si è scontrata con una moto guidata da un giovane 18enne, che è poi risultato senza patente.

Il ragazzo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS con assegnato codice rosso.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso e per la ricostruzione della dinamica del sinistro.

