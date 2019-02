C’è una delibera sul Mater Olbia assunta dalla Giunta Pigliaru ma non è cliccabile. A denunciarlo è Paolo Maninchedda, candidato governatore del Partito dei sardi alle regionali di domenica 24 febbraio.

“Lei ha diversi assessori candidati per il rinnovo del Consiglio regionale – scrive su Facebook, rivolgendosi al governatore Pigliaru – tra questi anche l’assessore alla Sanità Luigi Arru. Sarebbe stato opportuno se si fossero astenuti dall’assumere delibere in questo periodo di campagna elettorale, tuttavia ognuno ha la sua sensibilità istituzionale”. Sulla questione Mater, spiega Maninchedda, “noi siamo a favore di tutto ciò che possa migliorare l’offerta sanitaria nell’Isola, ma vorremmo poter conoscere le vostre decisioni. La delibera non è cliccabile e la mia richiesta è che lo diventi immediatamente, così da poter conoscere il contenuto prima del voto”.

Commenti

comments