“Abbiamo lavorato in questi mesi da soli e insieme, unendo sei partiti. Stiamo dalla parte dei sardi. La nostra è una battaglia. Abbiamo portato tanti temi in campagna elettorale, non di fascismo, antifascismo o storie che non interessano ai sardi. Non so chi vincerà le elezioni, so che noi vogliamo una Sardegna che finalmente funzioni”. Lo ha detto Andrea Murgia, candidato presidente della Regione per Autodeterminatzione, chiudendo la campagna elettorale questa sera in un hotel di Cagliari.

“La nostra strada non è stata facile, considerata la legge elettorale, era più semplice rimanere divisi. Abbiamo preferito scrivere un programma insieme, raccontando e discutendo con passione. Basta dipendere dal governo – ha detto Murgia davanti ad alcune centinaia di persone – crediamo in un autonomismo e un indipendentismo maturi. Questo progetto lo porteremo avanti finché non sarà progetto di governo di tutta la Sardegna”.

