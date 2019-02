Di Maio a Cagliari per chiudere la campagna elettorale

“Ho in programma una nuova organizzazione del M5s che non deve servire al movimento ma agli italiani. Siamo al governo ma abbiamo pochi sindaci e presidenti di Regione e le istanze arrivano senza filtro tutte a Roma, ai ministeri. Una forza come la nostra deve essere in grado a livello territoriale di curare tutte le categorie, se ci organizziamo meglio saremo più efficaci”. Così Luigi Di Maio, questa sera a Cagliari, in occasione della chiusura della campagna elettorale per le regionali di domenica 24.

Commenti

comments