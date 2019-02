Diversi pastori, più di una decina, risultano indagati dalla Procura di Nuoro per i blocchi stradali dei giorni scorsi durante le manifestazioni di protesta per il prezzo del latte in Sardegna.

Agli allevatori sono stati contestati i reati di violenza privata, danneggiamento, deturpamento della cosa altrui. Nei confronti di alcuni di loro è stato contestato anche il blocco stradale, la resistenza a pubblico ufficiale e il mancato preavviso per la manifestazione.

Le azioni incriminate sarebbero state poste in essere in diverse strade della provincia di Nuoro, in particolare i fatti contestati sono avvenuti sulla Statale 129, che collega Nuoro a Macomer, nei bivi per Oniferi e Orotelli e sulla Statale 131 Dcn, al bivio di Ottana e al bivio di Lula: qui gli allevatori avrebbero messo in atto condotte illecite con il blocco di diversi furgoni, costringendo i trasportatori ad aprire gli sportelli per vedere il contenuto.

Tra gli indagati anche alcuni pastori che avrebbero assaltato un camion di latte a Nuoro, sulla strada che conduce al carcere di Badu ‘e Carros, a volte inoltre avrebbero agito con il volto coperto, anche se poi identificati dalle forze dell’ordine. Gli avvisi di garanzia sono arrivati a seguito del rapporto alla Procura di Nuoro degli uomini della Polizia di Stato.

