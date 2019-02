Profumo di cioccolato sin da stamattina nel centro commerciale Sant’Ignazio di Villacidro, nella Galleria sono in corso i preparativi per la prova dell’anno: gli studenti dell’Alberghiero G. B. Tuveri di Villamar lanciano una grande sfida cercando di entrare nel Guinness dei Primati con la preparazione della torta Sacher più grande del mondo.

Quattrocento chilogrammi di pura dolcezza e prelibatezza della famosa torta al cacao, liquore e marmellata, saranno preparati durante la giornata. Per realizzarla numeri record: 1600 uova 50 chili di zucchero, 43 chili di farina, 10 chili di cacao, 1,2 kg di lievito, 90 litri di panna, 77 chili di cioccolato fondente, 27 litri di olio extravergine di oliva, 56 chili di confettura di albicocche e 2 chili di gianduia.

Alle 16:30 il verdetto del notaio Paola Ghiglieri e il via alla degustazione per il pubblico. Agenzia Explora che organizza la serata non dimentica chi non può sorridere e, con un piccolo segno, cercherà di rendere speciale il pasto della domenica: una parte della torta sarà offerta alle mense dei poveri e alle comunità della Caritas Diocesana.

