La Sagra della patata, arrivata ormai alla sua terza edizione e organizzata da Comune, Pro Loco e InvitaS, nasce con l’obiettivo di dare valore alla qualità di un prodotto tipico, di uso quotidiano e, si sa, rinomato per la sua bontà.

All’appuntamento, che nei primi due anni ha registrato un boom di presenze tra ospiti e turisti, non si potrà godere solo di una qualità enogastronomica di assoluto rilievo, ma anche di un intrattenimento fatto di spettacoli basati sulle tradizioni sarde. L’executive chef della Sagra è il sulcitano Manuele Fanutza, sono previsti inoltre showcooking e laboratori del maestro pasticciere Leonildo Contis.

In programma anche il contest culinario dedicato a cuochi amatoriali (presenta Alessandra Addari) che dovranno presentare una ricetta il cui ingrediente principale dovrà essere la patata di Monastir.

Ecco il programma completo della festa:

Sabato 16 marzo:

– ore 11.00 Aula consiliare comunale – Convegno sul tema delle proprieta’ nutrizionali e sulle infinite possibilita’ gastronomiche della patata;

– ore 16.00 Apertura villaggio espositivo prodotti agroalimentari, artigianali etc;

– ore 18.00 Sfilata per le vie interessate dalla Sagra della banda Città di Monastir e del gruppo folk locale;

– ore 19.00 Sfilata per le vie interessate dalla Sagra delle maschere del carnevale di Sorgono;

– ore 20.00 Degustazione piatti tradizionali a base di patata a cura della Pro Loco e dello chef Manuele Fanutza;

– ore 20.30 Musica dal vivo con i Brinca.

Domenica 17 marzo:

– ore 10.00 Apertura villaggio espositivo prodotti agroalimentari ,artigianali etc;

– ore 10.45 Sfilata ed esibizione dei gruppi folk di Samugheo, Cagliari, Laconi, Mogoro, Nuxis, Monastir;

– ore 12.00 Degustazione piatti tradizionali a base di patata a cura della Pro Loco e dello chef Manuele Fanutza;

– ore 15.00 Finalissima contest culinario per cuochi amatoriali ( Presenta Alessandra Addari);

– ore 19.00 Musica dal vivo con i radio Queen;

– ore 20.00 Degustazione piatti tradizionali a base di patata a cura della Pro Loco e dello chef Manuele Fanutza.

