Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Oristano, a causa del forte vento, sono stati impegnati in diverse località, in particolare nell’alto oristanese, come ad Abbasanta, Ghilarza e Norbello.

Altri interventi ancora nel comune di Arborea, di Terralba, di Oristano e anche nella frazione di San Quirico. Anche gli alberi sradicati hanno creato diversi disagi, insieme a tettoie, semafori pericolanti, insegne e anche alcuni incendi in campagna.

Circa una decina anche gli interventi dei vigili del fuoco a Cagliari per insegne e cartelloni pubblicitari gettati giù dal vento. Non si registrano comunque particolari danni.

