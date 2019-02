Che atleta! Che campionessa! Che donna! Vanessa Ferrari ormai ci ha abituati alle sue imprese straordinarie. Ma questa volta l’ha fatta davvero grossa.

Solo una fuoriclasse come lei, dopo un anno di stop per infortunio al tendine d’Achille – l’ennesimo della sua lunga carriera – poteva tornare in una competizione internazionale e vincere l’oro, dominando, con il miglior punteggio sia in qualifica, sia in finale.

Il Caporale maggiore dell’Esercito italiano ha trionfato nella sua disciplina preferita, la specialità di punta, sul quadrato centrale della World Cup di Melbourne, prima coppa del mondo del 2019 valida per la qualificazione all’Olimpiade nipponica del 2020 (le altre in programma quest’anno saranno a Baku e a Doha).

Con 13.600 punti la 28enne di Orzinuovi ha sbaragliato la concorrenza mettendosi in tasca i primi preziosissimi punti per staccare il biglietto dei Giochi di Tokyo. Se dovesse riuscirci sarebbe l’unica ginnasta italiana della storia ad aver conquistato quattro pass a cinque cerchi, staccando Monica Bergamelli e Miranda Cicognani. Sul secondo gradino del podio australiano è salita la portoricana Paula Mejias con 12.533 punti, mentre la medaglia di bronzo è andata alla cinese Shiting Zhao, con il punteggio di 12.266. Quarto posto per la padrona di casa Emma Nedov, a quota 11.833.

