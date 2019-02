“Abbiamo vinto in Abruzzo, in Molise, a Trento, a Bolzano. Oggi vinciamo in Sardegna e sarà una giornata storica per i sardi, ma per il governo non cambia niente. Si va avanti per cinque anni”.

Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, in una iniziativa elettorale a Recco, in vista delle elezioni comunali.

Commenti

comments