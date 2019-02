Il candidato alla presidenza della Regione per il Movimento 5 Stelle Francesco Desogus, ha votato stamattina alle 10.15 nel seggio di via delle Fosse Ardeatine a Cagliari.

“Stamattina ho compiuto il mio dovere di cittadino e ho avuto un grande piacere nel vedere che tante persone si stanno recando ai seggi per votare”, commenta. “Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo fatto del voto e della partecipazione la nostra bandiera. Anche per questo invitiamo tutti i cittadini a votare, a partecipare e a non delegare”.

Commenti

comments