“Dobbiamo rispettare la protesta dei pastori in Sardegna e stare attentissimi anche agli annunci che si fanno perché è un problema molto complesso e va risolto con misure complesse”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio interpellato sulla protesta dei pastori sardi a margine di un evento Coldiretti.

“Da parte del governo c’è la disponibilità a metterci i soldi e a fare un decreto prima possibile. Su questo ci vuole massimo dialogo con le associazione di categoria e i rappresentanti dei pastori anche per scrivere le normative. Di certo – ha aggiunto – sono sicuro che saremo in grado di affrontare questo problema dalla settimana prossima, finite le elezioni regionali sarde, in modo tale da evitare qualsiasi strumentalizzazione”.

