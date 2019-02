Oltre al procedimento giudiziario che vede sei persone iscritte nel registro degli indagati per il blocco al porto di Arbatax, la Procura di Lanusei ha aperto altri tre fascicoli contro ignoti per episodi avvenuti in Ogliastra. Lo ha confermato all’Ansa il procuratore Biagio Mazzeo.

I reati contestati vanno dal blocco stradale, al danneggiamento, al furto alla rapina e alle lesioni. Il primo fascicolo riguarda un fatto avvenuto sulla Statale 125 all’altezza di Tertenia: due uomini stranieri, appena sbarcati ad Arbatax, sono stati bloccati da sconosciuti – nell’ambito delle proteste per latte – a bordo del loro furgone che trasportava carni al mercato di Cagliari. Costretti ad aprire i portelloni del mezzo, i due avrebbero reagito e sarebbero stati malmenati. Hanno denunciato, da qui l’apertura del fascicolo per rapina, danneggiamenti e lesioni.

Gli altri due fascicoli riguardano fatti avvenuti a Villagrande Strisaili e Santa Maria Navarrese: alcuni allevatori costrinsero autisti a rovesciare latte o altri prodotti prodotti sull’asfalto.

Commenti

comments