I vigili del fuoco Mandas è intervenuta stamattina verso le 12:40 nel comune di Orroli in via Montebello per l’incendio su tetto.

La squadra allertata dalla sala operativa 115 è riuscita con tempestività a evitare il peggio,per l’emergenza è stata allertata anche la squadra del distaccamento di Sorgono fatta poi rientrare.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamenti dalla squadra dei vigili.

