“Sta circolando in queste ore un falso messaggio di Di Maio ai sardi. Il furto d’identità è un reato, come lo è intervenire in quel modo sul processo elettorale. Mi adopererò con determinazione affinché si scopra l’autore e sia debitamente perseguito”.

Lo scrive, su Facebook, il deputato sardo del Movimento 5 stelle Pino Cabras, nel giorno in cui nell’isola si vota per l’elezione del presidente della Regione ed il rinnovo del Consiglio regionale.

