M5S primo partito con una forchetta tra il 14 e il 18%, secondo il Pd che si attesta tra il 13 e l 17%, al terzo posto la Lega con una forbice tra il 12 e il 16%.

Sono i dati che emergono dal primo exit poll di Consorzio Opinio Italia per Rai delle elezioni per le Regionali in Sardegna.. Forza Italia si piazza quarta con una forbice che va tra il 6 e il 10% mentre Fratelli d’Italia è ultima (2-5%). Il campione coperto è pari all’80%.

