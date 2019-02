“Dagli exit poll risultiamo prima forza politica. Attendiamo i risultati definitivi. Considerando che è la prima volta che ci presentiamo alle regionali in Sardegna siamo molto soddisfatti del fatto che entreremo nel consiglio regionale per la prima volta”. Lo si legge in una nota del Movimento 5 stelle, dopo i primi exit poll sul voto in Sardegna.

“Il vero tracollo è quello che si conferma del vecchio Nazareno, del Pd (-6% rispetto a 5anni fa) e di FI (-10%) che ancora hanno il coraggio di parlare”. Così il M5S in una nota commenta gli exit poll sul voto sardo.

“Mentre il vero dato di fatto – si legge ancora – come è stato giustamente rivendicato nella nota poco fa, è che il MoVimento non c’era 5 anni fa in Sardegna, oggi primo partito. Da 0 al 18 (se confermato). L’altro dato di fatto è che il M5S, da solo, continua ad aumentare i propri eletti, mentre per Pd e FI è vero flop. E anche in Abruzzo comunque, sono aumentati pure gli eletti rispetto a cinque anni fa. Certo uno vuole sempre fare di più. Ma i numeri parlano chiaro, e in tutte le ultime elezioni il MoVimento è sempre cresciuto rispetto alle stesse precedenti consultazioni. Senza dimenticare che il centrodestra in Sardegna si è presentato con 11 liste, il centrosinistra con 8. Davvero Davide contro Golia”.

