Paura nella notte in Monfalcone a Cagliari per un incendio che ha coinvolto quattro auto distruggendole.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, inviando sul posto 3 mezzi che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

