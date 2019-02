Prosegue il testa a testa tra i candidati del centrodestra e centrosinistra quando sono state scrutinate 6 sezioni su 1840 per le elezioni regionali della Sardegna. Ora in vantaggio è Massimo Zedda (Centrosinistra) al 42,91%, Christian Solinas (centrodestra) con il 38,19% e Francesco Desogus (M5s) con il 9,85%. Seguono Paolo Maninchedda (PdS) 5,54%, Mauro Pili (Sardi liberi) con il 1,64%, quindi, Vindice Lecis (Sinistra Sarda) con l’1,02% e Andrea Murgia (Autodeterminazione) con lo 0,82%.

I dati, non ancora ufficiali, vengono forniti dalla Regione, in tempo reale, nella sala stampa elettorale: si tratta delle sezioni di Bidonì, Modolo, Sagama, Pompu, una di Iglesias e una di Oristano. Le schede bianche sono zero, mentre compaiono 15 voti nulli all’interno di alcune schede valide, che potrebbe essere una conseguenza del voto disgiunto.

