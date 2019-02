Il candidato presidente del Movimento 5 stelle Francesco Desogus è tornato questa mattina al lavoro alla Biblioteca di Monte Claro a Cagliari. Per il momento nessun commento sui primi dati sul voto delle regionali che lo vedono nettamente staccato rispetto a Christian Solinas del centrodestra, in vantaggio, e Massimo Zedda del centrosinistra. Desogus comunque parlerà in una conferenza stampa nel primo pomeriggio.

Premier Conte: “Nessuna conseguenza su governo”

“Non mi pronuncio sulle valutazioni politiche” del voto in Sardegna “ma non dobbiamo enfatizzare il ruolo di elezioni regionali: sono importanti per la Sardegna e offriranno degli spunti agli eletti ma sicuramente non ritengo che dagli esiti possano derivare conseguenze sul governo nazionale”.

Lo afferma il premier Giuseppe Conte a margine del vertice Ue-Lega Araba.

Maiorino (M5s), “Noi senza impresentabili”

“Attendiamo i risultati definitivi, ma intanto una cosa è certa: il Movimento cinque stelle in Sardegna si è proposto senza impresentabili. Per la prima volta entriamo nel consiglio Regionale dove intendiamo lavorare con umiltà e determinazione”. Lo dice la senatrice Alessandra Maiorino vicepresidente del gruppo M5s.

