“Ho difficoltà ad avere un risultato complessivo dalle varie sezioni, dati che dovrebbero essere caricati sul sito della Regione. L’inefficienza di una Regione amministrata dal centrosinistra si dimostra anche da queste cose. La difficoltà ce l’abbiamo noi e i cittadini sardi che hanno votato e che vorrebbero sapere come sta andando il voto”. Lo dichiara il coordinatore della Lega per la Sardegna, Eugenio Zoffili, appena arrivato nel comitato elettorale di Christian Solinas.

“Prima ero in macchina, ho provato a caricare la pagina gestita da Regione Sardegna e non ci sono riuscito. Per questo abbiamo difficoltà a esprimere un commento rispetto al voto degli elettori”, ha aggiunto. Quanto ai dati che vedono Solinas in vantaggio dopo 223 sezioni scrutinate per i presidenti: “Siamo fiduciosi e ottimisti, abbiamo la squadra pronta e la Lega c’è con lo zaino pieno di problemi raccolti anche in questi giorni”.

