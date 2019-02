In base ad una delibera approvata a dicembre scorso la ripartizione dei 60 seggi nelle otto circoscrizioni è stata definita in maniera precisa.

Un seggio spetta al candidato presidente che ha ottenuto più voti mentre gli altri 59 vengono suddivisi su base territoriale rispetto alla popolazione residente: 20 seggi per il territorio di Cagliari, 12 per quello di Sassari, sei rispettivamente per Olbia-Tempio, Nuoro e Oristano, quattro per il Sulcis, tre per il Medio Campidano e due per l’Ogliastra.

