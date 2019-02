“Sono felice che Christian Solinas ce l’abbia fatta”. Lo ha dichiarato Lina Lunesu Galizia (Lega), ex consigliera regionale, prima dei non eletti alle politiche del 4 marzo nel listino proporzionale, e ora destinata a subentrare in Senato al posto di Solinas.

“L’alleanza politico-culturale stretta un anno fa tra Psd’Az e Lega – commenta – ha dato la possibilità al Carroccio di crescere tanto in Sardegna, visto che alle politiche ha preso il 12%. Come senatrice farò in modo che tutte le istanze sarde vengano portate avanti”.

