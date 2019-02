Cagliaritano, 42 anni, Christian Solinas è il segretario del Partito sardo d’Azione.

Il 4 marzo scorso è stato eletto in Senato nella lista di Lega-Psd’Az dopo l’alleanza sancita con il Carroccio.

E proprio il leader della Lega Matteo Salvini è stato il principale sponsor di Solinas quando il centrodestra si è trovato ad esprimere il nome del candidato governatore.

Una scelta, appunto, che è ricaduta sulla Lega grazie all’accordo con Forza Italia e Fratelli d’Italia che anche in Sardegna, come per le regionali in Abruzzo, si sono presentati da alleati nonostante la separazione avvenuta nella formazione del governo Conte.

Il candidato governatore della coalizione di centrodestra e sardista formata da 11 liste, ha già avuto esperienze nell’esecutivo regionale: è stato assessore dei Trasporti nella Giunta Cappellacci, oltre che consigliere regionale nelle ultime due legislature (si era dimesso dall’assemblea sarda nell’aprile scorso a seguito della sua elezione in Senato).

